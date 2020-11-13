Федеральные музеи в Москве приостановят работу с 16 ноября

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве должны приостановить работу с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства культуры Российской Федерации.

Документ подписала министр культуры России Ольга Любимова. Согласно приказу, на территории организаций приостанавливается проведение досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий.

Кроме того, с 16 ноября ограничивается максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы до 25 процентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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