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Столичные театры не планируют вводить систему чек-ин для зрителей
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Столичные театры не планируют вводить систему чек-ин для зрителей

Юлия Ямпольская

Город

Московские федеральные и региональные театры в ближайшее время не будут вводить систему регистрации посетителей с помощью QR-кодов. Об этом в пятницу сообщили руководители культурных учреждений.

Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок уточнил, что требования являются рекомендательными.

— Если кто-то в мэрии считает, что театр — это главный рассадник ковида, то это очень обидно. Пусть спустится в метро, — рассказал он.

Крок отметил, что из-за введенных ограничений театр не планирует отменять или переносить представления.

Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что вопрос о введении электронной регистрации зрителей в данный момент обсуждается руководством.

— Пока что мы этот вопрос обсуждаем, честно говоря, у нас не такая возрастная категория, которая легко в этом ориентируется, поэтому вопрос спорный, — уточнила Михайлова.

Она также рассказала, что из-за болезни артистов приходится изменять расписание спектаклей. Однако речи об отмене не идет.

Российский академический Молодежный театр (РАМТ) также пока не планирует вводить систему QR-кодов.

— Мы сейчас вообще смотрим, что происходит. Пока не могу сказать, если это будет обязательное требование, мы, конечно, введем, но сейчас мы пытаемся понять, как мы дальше будем существовать и жить. Если это будет необходимо, то будем делать, — поделилась директор РАМТ Софья Апфельбаум.

Также она отметила, что из-за введенных ограничений в столице театр находится «в подвешенном состоянии», но пока работает и будет продолжать работать, как и раньше.

Директор Московского театра Сатиры Мамед Агаев заявил, что учреждение работает в прежнем режиме, электронную систему регистрации зрителей вводить пока не планируют.

— Как сказано в рекомендации, они (столичные власти — прим. «ВМ») нам дали свободу, как хотите — так и работайте. Мы будем работать, как и работали, даже если в зале будет 100–200 человек, важно, чтобы артисты не забывали свою профессию, — уточнил Агаев.

В Московском театре Олега Табакова рассказали, что могут ввести электронную систему регистрации, однако на это потребуется время, передает Интерфакс.

— Мы попробуем, пока мы не очень понимаем, как это сделать. Но если поймем, то, может, будем вводить. Мы так быстро не успеваем за властью, — уточнили в театре.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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