Столичные учреждения культуры получат поддержку от города

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Мэр Москвы Сергей Собянин выделит гранты на поддержку культурных учреждений. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента культуры города.

Там отметили, что театры, концертные залы, музеи, библиотеки и культурные центры будут дополнительно финансировать.

— Обязательные платежи будут компенсированы из городского бюджета. Предусмотрены гранты на компенсацию заработных плат работников учреждений культуры, коммунальные платежи и содержание имущества, — уточнили в ведомстве.

Руководители театров могут самостоятельно решить, закрывать учреждение или продолжить работу с соблюдением всех санитарных мер. Правительство столицы окажет финансовую поддержку в обоих случаях, передает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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