Третьяковская галерея отменяет временные выставки из-за COVID-19 до 15 января

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Лаврушинский переулок, 10 Карта всех событий

Государственная Третьяковская галерея с 13 ноября приостанавливает проведение временных выставок из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в пресс-службе галереи.

Отмечается, что открытыми останутся постоянные экспозиции «Искусство XX века» в Новой Третьяковке, «Шедевры русского искусства XI — начала XX века» в историческом здании галереи в Лаврушинском переулке, а также малые музеи.

— С 13 ноября 2020 по 15 января 2021 года Третьяковская галерея приостанавливает временные выставочные проекты. В соответствии с приказом министерства культуры РФ Третьяковская галерея закроет временные выставки, отменит групповые экскурсии, лекции, концерты и кинопоказы до 15 января 2021 года и пересмотрит выставочные планы, — уточнили в галерее.

Также стало известно, что временные выставочные проекты, открытие которых должно было состояться в ноябре — декабре 2020 года, перенесут. О новых датах проведения сообщат дополнительно. Музыкальные вечера в рамках «Т Фестиваля» также пройдут в следующем году.

— Возврат денежных средств за приобретенные билеты, путевки и лекционные абонементы пропорционально количеству несостоявшихся лекций на даты ограничений будет осуществляться через форму на сайте Третьяковской галереи, — заключили в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Федеральные библиотеки в Москве ограничат допуск посетителей с 13 ноября