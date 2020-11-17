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Цой объяснила, какой категории артистов нельзя «ужаться» в период пандемии
Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Цой объяснила, какой категории артистов нельзя «ужаться» в период пандемии

Виктория Федотова

Звезды

Российская певица Анита Цой отреагировала на предложение коллег по сцене «ужаться» во время пандемии. Она согласилась, что артистам нужно быть скромнее в быту, но отметила, что есть категория звезд, которые не могут уменьшить траты.

Это касается тех артистов, которые выступают с шоу-программой. По словам Цой, это она, Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Сергей Лазарев, Ани Лорак и еще несколько звезд.

— Не одна сотня человек зависит от меня. Мы ставим новое действие, задействуем тех, кто шьет костюмы, делает музыку, у меня симфонический оркестр работает, их 57 человек, осветители, те, кто делает декорации. Я согласна с Куклачевым в одном: нам надо умерить аппетиты. Но у нас разные области в одной большой схеме шоу-бизнеса. У нас огромные растраты, — объяснила артистка.

Видео опубликовано на YouTube.

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