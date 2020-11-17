Краудсорсинг-проект «Время природы» пройдет в Москве

Фото: freepik.com

Проект «Время природы» откроется на краудсорсинговой платформе правительства Москвы, его основная цель — собрать предложения горожан, которые могут помочь сохранить видовое разнообразие окружающей среды, а также создать благоприятные экологические условия для природы.

Уточняется, что участники смогут предложить свои идеи в период с 24 по 27 ноября по трем направлениям. Среди них экологическое образование и просвещение, волонтерство в экологии, «Наше дерево» (виды деревьев, которые доступны для самостоятельной высадки жителями столицы).

Также горожане смогут участвовать в обсуждениях на тему создания гармоничной, красивой и комфортной архитектурно-ландшафтной среды города, а также рассказать о любимых природных территориях столицы, передает официальный сайт мэра Москвы.

В период с 24 по 29 ноября специалисты краудсорсинг-проекта отберут предложения горожан и определят идеи для голосования на платформе. «Время природы» продлится до 2 декабря включительно.

Читайте также: Москвичи выберут темы для нового образовательного онлайн-курса комплекса «Техноград»