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Москвичи выберут темы для нового образовательного онлайн-курса комплекса «Техноград»
Фото: АГН «Москва»

Москвичи выберут темы для нового образовательного онлайн-курса комплекса «Техноград»

Юлия Ямпольская

Город

Новое голосование началось в проекте «Активный гражданин». Жители столицы смогут выбрать темы для обучающего курса центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград». Участники узнают о стратегиях поиска работы, а также о важных аспектах успешного прохождения собеседования.

Отмечается, что занятия пройдут в онлайн-формате.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, за два года работы центра развития карьеры в его программах приняли участие 115 тысяч жителей столицы.

— Занятия в нем проводят профессиональные карьерные консультанты и рекрутеры. Они рассказывают, как правильно презентовать свои сильные стороны перед работодателями, как повысить личную эффективность и конкурентоспособность на рынке труда. По каждой теме слушатели получают пошаговые инструкции и полезные на практике знания, — уточнила Сергунина.

«Техноград» является инновационно-образовательным комплексом, который предлагает новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга. Москвичам представлены программы, посвященные более чем 40 востребованным профессиям, а также специальностям будущего.

С начала 2020 года методисты дополнили образовательный контент мастер-классами по нескольким направлениям, в числе которых звукорежиссура, фотография, графический дизайн, видеоблогинг и видеомонтаж, трехмерная анимация, программирование, гейм-дизайн, английский язык, флористика, технологии в строительстве.

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