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Социологи рассказали о возросшем доверии россиян к врачам
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Социологи рассказали о возросшем доверии россиян к врачам

Юлия Ямпольская

Город

Социологи отметили, что доверие к врачам и системе здравоохранения в целом выросло. Об этом сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин на втором форуме «Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют», организованном Департаментом здравоохранения Москвы.

Отмечается, что опрос «Доверие в системе здравоохранения» провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. По его результатам стало известно, что большинство жителей России — 65 процентов — постоянно обращаются за помощью в государственные и муниципальные медицинские учреждения. В столице и Санкт-Петербурге этот показатель составляет 69 процентов.

Родин уточнил, что 57 процентов участников опроса доверяют врачам как и раньше, а 15 процентов респондентов стали доверять им больше. Среди причин, по которым доверие возросло, россияне назвали личный опыт (помогли врачи) — 32 процента, пандемию (специалисты самоотверженно работали) — 23 процента. Также 18 процентов респондентов отметили возросшее качество обслуживания.

Представитель ВЦИОМ отметил, что 60 процентов участников опроса считают профессию врача перспективной и хотят, чтобы их дети и внуки выбрали для себя такую специальность.

Опросы, которые проводили в Москве, демонстрируют положительную динамику в оценках работы столичной системы здравоохранения. Социологи подчеркивают, что большим доверием пользуются специалисты стационаров и волонтеры. Также горожане положительно оценивают изменения, которые происходят в амбулаторном звене.

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