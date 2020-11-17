Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Новый ледовый дворец появится на западе Москвы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Новый ледовый дворец появится на западе Москвы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Западный административный округ, район Ново-Переделкино, Орлово Карта всех событий

Новый ледовый дворец построят на западе столицы. Об этом сообщил заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, фасады здания будут украшены косыми полосами, напоминающими следы от коньков на льду. Он отметил, что теперь жители столицы смогут заниматься спортом недалеко от дома.

— Основную площадь займет каток с искусственным льдом, потолок конструктивно будет выполнен в виде несущих ферм. Общая площадь комплекса составит 13 000 квадратных метров. Для города важно, чтобы подобные объекты появлялись во всех округах, и в этой сфере мы делаем определенные успехи — по словам мэра Сергея Собянина, в 2011–2023 годах запланировано строительство 149 ФОКов для тренировок учеников спортшкол, студентов и спортсменов-любителей, — уточнил Кузнецов.

Одноэтажный комплекс будет рассчитан на 200 человек, там предусмотрен магазин. Дворец предназначен для тренировочных занятий на льду. Главными цветами здания являются серый и темно-серый, их разбавят красные вставки.

Комплекс возведут около деревни Орлово, участка №2, в Ново-Переделкино.

Читайте также: Более 50 школ и дошкольных учреждений построят в ближайшие три года в Москве

Ледовый дворецМосквастроительство
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Малодетность как причина разрушения семей

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Поддержка будет ежегодной

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Фешен-съемка на месте казни

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Все мнения
О проекте