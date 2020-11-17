Новый ледовый дворец появится на западе Москвы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Западный административный округ, район Ново-Переделкино, Орлово Карта всех событий

Новый ледовый дворец построят на западе столицы. Об этом сообщил заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, фасады здания будут украшены косыми полосами, напоминающими следы от коньков на льду. Он отметил, что теперь жители столицы смогут заниматься спортом недалеко от дома.

— Основную площадь займет каток с искусственным льдом, потолок конструктивно будет выполнен в виде несущих ферм. Общая площадь комплекса составит 13 000 квадратных метров. Для города важно, чтобы подобные объекты появлялись во всех округах, и в этой сфере мы делаем определенные успехи — по словам мэра Сергея Собянина, в 2011–2023 годах запланировано строительство 149 ФОКов для тренировок учеников спортшкол, студентов и спортсменов-любителей, — уточнил Кузнецов.

Одноэтажный комплекс будет рассчитан на 200 человек, там предусмотрен магазин. Дворец предназначен для тренировочных занятий на льду. Главными цветами здания являются серый и темно-серый, их разбавят красные вставки.

Комплекс возведут около деревни Орлово, участка №2, в Ново-Переделкино.

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