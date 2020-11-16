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Более 50 школ и дошкольных учреждений построят в ближайшие три года в Москве
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Более 50 школ и дошкольных учреждений построят в ближайшие три года в Москве

Кирилл Николаев

Город

В ближайшие три года в столице будет построено 31 здание для девяти тысяч дошкольников и 24 школы почти для 18 тысяч учащихся. Об этом в понедельник, 16 ноября, заявил руководитель Департамента образования Москвы Александр Молотков.

По его словам, на эти цели в 2021 году планируется выделить более 18 миллиардов рублей.

— Также планируется строительство 35 пристроек к школам еще почти на 13 тысяч мест, — цитирует Молоткова агентство городских новостей «Москва».

Ранее Молотков сообщил, что столичный бюджет на образование в 2021 году составит свыше 420 миллиардов рублей. Больше всего средств будет выделено для обучения воспитанников дошкольных групп, школьников и студентов. На эти цели направят 295 миллиардов рублей.

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