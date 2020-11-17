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«Никто не думал, что брак — это серьезно»: Якубович рассказал о своей первой жене
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Никто не думал, что брак — это серьезно»: Якубович рассказал о своей первой жене

Захар Чайченко

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Леонид Якубович поделился подробностями первого брака на телепередаче «Судьба человека». Несмотря на то, что первые отношения продлились недолго, телеведущий признался, что относится с огромным уважением к бывшей супруге.

— Мы жили себе и жили, пока не разошлись. Как говорил мой друг: «Я свои отношения с женщинами строю только на официальной основе». Шебутное время: КВН, студенчество, ура-ура. Не та? Ну не та и не та. Может — к счастью, может — к несчастью. Никто тогда не думал, что брак — это серьезно, — рассказал Якубович.

Ведущий также сообщил, что для него первый брак не был чем-то значимым и серьезным — всего-навсего отметка в паспорте. По словам Якубовича, супруги решили расстаться, так как они просто не подошли друг к другу характерами. Телеведущий отметил, что им нужно было искать что-то общее, однако для молодой пары это оказалось слишком трудно.

Второй женой Леонида Якубовича стала экскурсовод Галина, которая впоследствии родила ему сына по имени Артем. В данный момент телеведущий встречается с женщиной по имени Марина, которая моложе Якубовича на целых 18 лет. От нее у ведущего родилась дочь Варвара.

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первая любовьЛеонид Якубовичжена
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