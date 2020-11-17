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Песков заявил, что Путин не использует соцсети
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Песков заявил, что Путин не использует соцсети

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин не использует социальные сети, у него нет там аккаунтов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 17 ноября.

Таким образом Песков прокомментировал провокационную публикацию о Германии, которую СМИ приписывают президенту РФ.

— С вашей помощью я хочу обратиться ко всем вашим коллегам в европейских столицах, которые занимаются чтением вот этих вот публикаций: не верьте этим публикациям. Путина в социальных сетях нет, он не использует социальные сети, — цитирует пресс-секретаря RT.

Он добавил, что указанная публикация является «абсолютной чушью».

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин обладает всей палитрой информации. Он читает газеты и журналы, причем как электронные версии так и бумажные.

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Дмитрий ПесковсоцсетиВладимир Путин
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