Песков заявил, что Путин не использует соцсети
Президент России Владимир Путин не использует социальные сети, у него нет там аккаунтов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 17 ноября.
Таким образом Песков прокомментировал провокационную публикацию о Германии, которую СМИ приписывают президенту РФ.
— С вашей помощью я хочу обратиться ко всем вашим коллегам в европейских столицах, которые занимаются чтением вот этих вот публикаций: не верьте этим публикациям. Путина в социальных сетях нет, он не использует социальные сети, — цитирует пресс-секретаря RT.
Он добавил, что указанная публикация является «абсолютной чушью».
Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин обладает всей палитрой информации. Он читает газеты и журналы, причем как электронные версии так и бумажные.
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