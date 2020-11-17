«Я была в шоке»: Анита Цой отреагировала на запрет сына Виктора Цоя петь песни отца

Фото: Из личного архива Аниты Цой

Российская певица Анита Цой отреагировала на заявление сына лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя о запрете исполнять песни отца. Кроме того, Александр Цой подал иск в суд на киностудию режиссера Алексея Учителя, который снял фильм про музыканта.

— Цой настолько был великим человеком в своем ключе, что взять и монополизировать его и его произведения невозможно. Он уже национальное достояние и наше наследие, он наше все. Я отреагировала на информацию в СМИ, что сын Виктора Цоя не разрешает исполнять песни Виктора Цоя всем артистам. Я когда прочитала, была в шоке. Это невозможно запретить. Нереально, — заявила певица.

По словам знаменитой однофамилицы Цоя, сыну рок-звезды можно брать деньги с исполнителей, поскольку тот законный правообладатель, но не запрещать песни.

— Запретить снимать фильмы никому нельзя и не надо. Мне кажется, сын Виктора Цоя любит своего папу, он старается поддержать имя отца, поэтому поднимает заново пласт музыки своего отца. Я считаю, пусть расскажет, каким видит отца, снимет фильм, — подытожила артистка.

Видео опубликовано на YouTube.

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