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«Здоровье важнее»: Самойловой грозит судебное разбирательство из-за некачественной косметики
Фото: instagram.com/samoylovaoxana

«Здоровье важнее»: Самойловой грозит судебное разбирательство из-за некачественной косметики

Захар Чайченко

Звезды

Звездная жена российского рэпера Джигана Оксана Самойлова совсем недавно начала продавать собственную линию косметики. Однако, как выяснилось, не все девушки, которые воспользовались косметическими средствами, оценили качество продукции.

По словам недовольных покупательниц, крем для лица содержит запрещенные препараты, способные нанести непоправимый вред здоровью и внешнему виду.

— Крем просто отправился в мусорку. Здоровье моего лица важнее, — поделилась Виктория Михайлова, одна из девушек, которые решили воспользоваться «звездной» косметикой.

Бывший адвокат покойного рэпера Дэцла Роман Лалаян рассказал, что к нему поступили обращения от 50 женщин, недовольных качеством продукции Самойловой, передает Пятый канал.

По словам Лалаяна, больше всего покупательских претензий поступило насчет скраба. Роман утверждает, что в составе косметического средства содержится ореховая скорлупа, запрещенная в американском производстве. Однако представители Самойловой уверены, что данный компонент не относится к списку запрещенных ингредиентов, которые могли быть использованными в косметической продукции.

Клиентки Романа Лалаяна думают иначе. Все вместе они составили коллективный иск и собираются показать его в суде. Адвокат добавил, что пострадавшие могут рассчитывать на возврат денежных средств, компенсацию за моральный ущерб и вред здоровью.

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косметикавред от ореховОксана Самойлова
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