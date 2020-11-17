Столичные власти упростили порядок регистрации самоходной техники

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому упрощается порядок регистрации самоходной техники. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Там отметили, что владельцы техники теперь смогут следить за статусом заявления, а также получать решение о предоставлении услуги в личном кабинете на сайте.

— Порядок предоставления электронных государственных услуг в сфере регистрации, технического осмотра и выдачи прав на управление самоходными машинами будет существенно модернизирован. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

Также власти сократили перечень предоставляемых владельцами техники документов. Личное присутствие потребуется только для сдачи экзаменов, проведения осмотра техники, а также получения документов, передает ТАСС.

Кроме того, Гостехнадзор возобновит проведение технического осмотра мотовездеходов, снегоболотоходов и других внедорожных мототраспортных средств. Напомним, он осуществлялся коммерческими пунктами инструментального контроля.

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