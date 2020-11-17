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Столичные власти упростили порядок регистрации самоходной техники
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Столичные власти упростили порядок регистрации самоходной техники

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому упрощается порядок регистрации самоходной техники. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Там отметили, что владельцы техники теперь смогут следить за статусом заявления, а также получать решение о предоставлении услуги в личном кабинете на сайте.

— Порядок предоставления электронных государственных услуг в сфере регистрации, технического осмотра и выдачи прав на управление самоходными машинами будет существенно модернизирован. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

Также власти сократили перечень предоставляемых владельцами техники документов. Личное присутствие потребуется только для сдачи экзаменов, проведения осмотра техники, а также получения документов, передает ТАСС.

Кроме того, Гостехнадзор возобновит проведение технического осмотра мотовездеходов, снегоболотоходов и других внедорожных мототраспортных средств. Напомним, он осуществлялся коммерческими пунктами инструментального контроля.

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