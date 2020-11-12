Сергей Собянин сообщил о планах заключить офсетные контракты еще в пяти сферах

Сергей Собянин рассказал об офсетных контрактах / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах заключать офсетные контракты в еще пяти сферах: техника для ЖКХ, медицинские изделия, транспортное машиностроение, IT-оборудование и питание. Об этом сообщается в четверг, 12 ноября, на официальной странице «ВКонтакте» мэра столицы.

Он также рассказал, что в столице построят еще один завод по производству жизненно важных лекарств. Администрация города объявила конкурс на заключение пятого офсетного контракта. Согласно его условиям, инвестор должен вложить один миллиард рублей в строительство фармацевтического завода, а город будет закупать у предприятия производимые лекарства для московских медучреждений.

Фото: vk.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Собянин пояснил, что офсетный контракт выгоден для обоих сторон. Город получает новые рабочие места, налоги и снижение закупочной цены, а инвестор получает долгосрочный рынок сбыта продукции.

Первые два контракта городские власти заключили тоже в сфере фармацевтики. Компания «Биокад», победившая в конкурсе в 2017 году, уже построила первую очередь завода и скоро начнет поставлять лекарства в больницы Москвы. Компания «Р-Опра» в настоящее время строит завод.

Фото: vk.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

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