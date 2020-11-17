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Движение могут ограничить на юго-западе Москвы из-за церемонии прощания с Джигарханяном
Фото: Официальный сайт мэра и правительства Москвы / mos.ru

Движение могут ограничить на юго-западе Москвы из-за церемонии прощания с Джигарханяном

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Ломоносовский проспект, 17 Карта всех событий

Движение ограничат на юго-западе столицы в связи с открытой прощальной церемонией с возложением траурных венков в память об Армене Джигарханяне. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

— В связи с открытой прощальной церемонией с возложением траурных венков, посвященной Армену Джигарханяну, возможны ограничения движения на Ломоносовском проспекте, дом 17. Будьте внимательны и объезжайте, — говорится в сообщении.

Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра. Актера похоронят на Ваганьковском кладбище.

СПРАВКА «ВМ»

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

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