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Росгвардейцы пресекли драку во дворе жилого дома в Москве
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Росгвардейцы пресекли драку во дворе жилого дома в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия

Сотрудники полиции и Росгвардии пресекли драку с участием нескольких человек в Москве. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел на детской площадке жилого дома. Участники драки скрылись в одном из подъездов, но были задержаны росгвардейцами и полицейскими.

При задержании злоумышленники оказали активное сопротивление сотрудникам правопорядка. Задержанных передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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