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Седокова извинилась перед Меладзе за фривольную сцену с поцелуем
Фото: youtube.com / Василий Конов

Седокова извинилась перед Меладзе за фривольную сцену с поцелуем

Виктория Федотова

Звезды

Российская певица Анна Седокова извинилась перед музыкантом Валерием Меладзе за то, что не помнит поцелуя с ним. Журналист Василий Конов в интервью прочел выдержку из интервью артиста. По словам Меладзе, Седокова только вошла в состав «Виа Гра», и о ней правильно было заявить, но было несколько откровенных и фривольных кадров.

— Это был клип на песню «Я не могу без тебя», просто сцены там, наверное, этой не было. Там не было поцелуя, не настоящий, наверное, я упала в обморок от счастья и все забыла. Это все похоже на события, но видите, какие разные версии, — с улыбкой сказала певица.

По словам Седоковой, она не считает, что на тот момент была очень молода, фривольна и о ней нужно было заявлять.

— Мне кажется, я была уже не настолько молода. У каждого своя правда. Валерий, я извиняюсь, за то, что вела себя фривольно, что даже забыла о поцелуе губы в губы, надеюсь, вы меня простите, — отметила артистка.

Видео опубликовано на YouTube.

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Валерий Меладзеизвиненияклип
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