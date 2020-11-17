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В Совфеде предложили закрепить законодательно понятие «кандидат-иноагент»
Фото: Официальный сайт Совета Федерации России

В Совфеде предложили закрепить законодательно понятие «кандидат-иноагент»

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ высказала инициативу об определении в избирательном законодательстве понятия «кандидат, который выполняет функции иностранного агента». Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Климов во вторник, 17 ноября, во время ее заседания.

Кроме того, было предложено ввести в избирательное законодательство еще одно понятие — «кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента». Как уточнил сенатор, это необходимо сделать для того, чтобы россияне во время выборов имели полное представление о том, в чьих интересах может в будущем действовать тот или иной кандидат на выборные посты, передает ТАСС.

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