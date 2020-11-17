Новый дом по реновации построят на юго-востоке Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ставропольская улица, вл23/1 Карта всех событий

Жилой дом на 324 квартиры построят в районе Люблино на юго-востоке Москвы в 2021 году. Об этом во вторник,17 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, здание появится по адресу Ставропольская улица, владение 23/1. В настоящее время уже завершен монтаж монолитных конструкций.

Дом возведут по индивидуальному проекту. Первый этаж станет нежилым. Здесь могут появиться кафе, салоны красоты, магазины, кружки и секции для детей.

Новостройку оборудуют системами охраны, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Прилегающую территорию благоустроят. Рабочие оборудуют детскую и спортивную площадки, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники, сообщает Интерфакс.

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