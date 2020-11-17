Более 30 домов демонтировали в Москве с начала программы реновации жилфонда

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

С начала программы реновации жилья в столице демонтировали 33 жилых дома. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили в Департаменте строительства Москвы.

Глава ведомства Рафик Загрутдинов отметил, что рабочие закончили демонтаж по реновации пятиэтажки по адресу Бескудниковский бульвар, дом 54.

— На месте снесенного дома возведут новое жилье для переселения по программе реновации. Всего с начала программы реновации в Москве уже было демонтировано 33 жилых дома, — цитирует Загрутдинова агентство городских новостей «Москва».

Стало известно, что жители пятиэтажек переехали в новостройки, которые были возведены в тех же районах по программе реновации жилья в столице. Отмечается, что при демонтаже расселенных жилых домов использовали технологию «умного сноса», которая включает в себя несколько этапов.

— На первом этапе внутри здания демонтируют отдельные элементы с разделением их по группам (фаянс и керамика, стекло, столярные изделия). После чего отходы отправляются на переработку для их повторного использования. Затем с помощью специального экскаватора разбирают железобетонный остов здания, — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Даниловском районе столицы до конца 2020 года запланировано переселение жителей по программе реновации.

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