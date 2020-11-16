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Более 50 семей переедут по реновации в Даниловском районе до конца года
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более 50 семей переедут по реновации в Даниловском районе до конца года

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, 5-й Рощинский проезд, 1 Карта всех событий

В Даниловском районе столицы до конца 2020 года запланировано переселение жителей по программе реновации. Об этом в понедельник,16 ноября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, 56 семьям, которые проживают на Малой Тульской улице, (дом 2/1, корпус 9 и дом 2/1, корпус 19), будут предложены новые квартиры в здании по адресу 5-й Рощинский проезд, дом 1.

Левкин добавил, что всего в Даниловском районе новые квартиры получат жители 31 дома. Для начала переселения подобрано пять стартовых площадок, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в ближайшие три года почти 120 тысяч жителей столицы получат квартиры по программе реновации.

Читайте также: Началось заселение 60-й новостройки по программе реновации в Москве

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