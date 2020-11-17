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Более 20 тысяч обращений по реновации поступило в единый контактный центр за год
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более 20 тысяч обращений по реновации поступило в единый контактный центр за год

Кирилл Николаев

Город

С начала 2020 года в единый контактный центр столичного Стройкомплекса поступило более 20 тысяч обращений по программе реновации. Об этом во вторник,17 ноября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, 40 процентов от общего числа вопросов касались сроков и этапов переселения. Также жители столицы интересовались порядком приобретения жилых помещений с доплатой и выплатами компенсации за предоставленные помещения меньшей жилой площади. Всего за 11 месяцев в контактном центре обработали свыше 30 тысяч различных обращений.

Единый контактный центр столичного Стройкомплекса был создан в марте 2017 года. Горожане могут ежедневно получить информацию по всем вопросам, которые относятся к компетенции Стройкомплекса, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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