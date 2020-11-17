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Депутат МГД Герасимов требует включить в бюджет проект «Искусство — детям»
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Депутат МГД Герасимов требует включить в бюджет проект «Искусство — детям»

Кирилл Николаев

Город

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов потребовал дополнить проект бюджета Москвы на 2021 год расходами на проекты «Искусство — детям» и «Московские библиоцентры».

По его словам, в сложившейся эпидемиологической ситуации в городе необходимо в первую очередь сохранить культурную сферу Москвы.

Герасимов добавил, что за счет проекта «Искусство детям» планируется обновить свыше 170 музыкальных школ. Многие из данных учреждений уже находятся на ремонте.

Кроме того, Герасимов отметил необходимость дополнительного финансирования проекта «Московские библиоцентры». Программа направлена на превращение районных библиотек в центры интеллектуального досуга. В бюджете Москвы на 2021 год запланированы текущий ремонт 49 библиотек, а также капитальное улучшение 15 объектов.

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