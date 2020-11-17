Госдума одобрила в первом чтении порядок формирования Совфеда

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении президентский законопроект о порядке формирования Совета Федерации. Соответствующее решение было принято во вторник, 17 ноября.

Согласно документу, в состав Совфеда, кроме представителей от законодательного и исполнительного органа власти субъекта РФ, смогут входить бывшие президенты России, став пожизненными сенаторами. Также в состав могут войти не более 30 представителей РФ, назначаемых главой государства, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.

Уточняется, что на пост сенатора могут быть назначены россияне, которые имеют выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Кроме того, законопроект определяет ряд требований к кандидату в члены Совета Федерации. В частности, им может стать гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет и обладающий безупречной репутацией. Также кандидат должен постоянно проживать в России и не иметь гражданства другого государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Помимо этого, поясняется, что сенаторами не смогут стать люди, которые имели судимость за ряд преступлений средней тяжести. В действующем законе говорится только о тяжких или особо тяжких преступлениях.

Действующими нормами для сенаторов предусмотрен так называемый ценз оседлости, когда представитель региона должен проживать там постоянно в течение пяти лет до своего выдвижения или в совокупности в течение 20 лет. Данная норма сохранилась и в новом законопроекте. При этом в документе прописано исключение для имеющих воинские звания высшего офицерского состава и ряда других лиц, передает ТАСС.

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