Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Госдума одобрила в первом чтении порядок формирования Совфеда
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Госдума одобрила в первом чтении порядок формирования Совфеда

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении президентский законопроект о порядке формирования Совета Федерации. Соответствующее решение было принято во вторник, 17 ноября.

Согласно документу, в состав Совфеда, кроме представителей от законодательного и исполнительного органа власти субъекта РФ, смогут входить бывшие президенты России, став пожизненными сенаторами. Также в состав могут войти не более 30 представителей РФ, назначаемых главой государства, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.

Уточняется, что на пост сенатора могут быть назначены россияне, которые имеют выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Кроме того, законопроект определяет ряд требований к кандидату в члены Совета Федерации. В частности, им может стать гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет и обладающий безупречной репутацией. Также кандидат должен постоянно проживать в России и не иметь гражданства другого государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Помимо этого, поясняется, что сенаторами не смогут стать люди, которые имели судимость за ряд преступлений средней тяжести. В действующем законе говорится только о тяжких или особо тяжких преступлениях.

Действующими нормами для сенаторов предусмотрен так называемый ценз оседлости, когда представитель региона должен проживать там постоянно в течение пяти лет до своего выдвижения или в совокупности в течение 20 лет. Данная норма сохранилась и в новом законопроекте. При этом в документе прописано исключение для имеющих воинские звания высшего офицерского состава и ряда других лиц, передает ТАСС.

Читайте также: В Госдуме заявили о возможной ликвидации Роспечати и Россвязи

законопроектроссийский сенаторСовет Федерации
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Поражение в войне стране на пользу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Объявим «Голубому огоньку» бойкот

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Малодетность как причина разрушения семей

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Поддержка будет ежегодной

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Фешен-съемка на месте казни

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Все мнения
О проекте