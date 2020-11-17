Служащих Росгвардии обязали носить нагрудные знаки

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Военнослужащие Национальной гвардии России теперь будут носить нагрудные знаки. Соответствующая информация следует из приказа директора ведомства Виктора Золотова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 17 ноября.

Согласно приказу, нагрудный знак предназначен для личной идентификации росгвардейца, участвующего в охране общественного порядка и выполняющего задачи по охране важных государственных объектов.

Нагрудный знак выполнен из алюминия в форме овала серебристого цвета размером 75 на 60 миллиметров. Он состоит из трех частей: основание, накладка в виде эмблемы Нацгвардии и накладка с условным номером воинской части.

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