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Служащих Росгвардии обязали носить нагрудные знаки
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Служащих Росгвардии обязали носить нагрудные знаки

Евгения Звощик

Внутренняя политика

Военнослужащие Национальной гвардии России теперь будут носить нагрудные знаки. Соответствующая информация следует из приказа директора ведомства Виктора Золотова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 17 ноября.

Согласно приказу, нагрудный знак предназначен для личной идентификации росгвардейца, участвующего в охране общественного порядка и выполняющего задачи по охране важных государственных объектов.

Нагрудный знак выполнен из алюминия в форме овала серебристого цвета размером 75 на 60 миллиметров. Он состоит из трех частей: основание, накладка в виде эмблемы Нацгвардии и накладка с условным номером воинской части.

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