Фото: youtube.com / Василий Конов

Певица Анна Седокова рассказала о «самом безумном» корпоративе под Рублевкой, на котором ей приходилось выступать. Она отметила, что перед сборами ей сообщили о семейном празднике, поэтому она надела закрытое платье в пол.

Однако после того, как приехала на праздник, увидела трех мужчин и четыре десятка женщин.

— Уже приехали, дали гарантии, что будет все хорошо. Я беру платье, разрезаю его ножницами, потому что понимаю, мне нечего им сказать. Мы заходим, я понимаю, что весь дом заполнен «зайчиками» из Playboy. Потрясающие красиво, девчата все мои фанатки, это был удивительный концерт, — заявила певица.

Она вспомнила, что на мероприятии было очень оживленно, все танцевали и получили удовольствие от праздника.

Седокова подчеркнула, что больше никогда не будет выступать в банях.

— Все артисты выступают в банях. Просто бани изменились, это не маленькие комнаты, а огромный спа-комплекс со сценой, — отметила артистка.

Видео опубликовано на YouTube.

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