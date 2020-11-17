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Самолеты из Москвы не смогли приземлиться в Ставрополе из-за тумана
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Самолеты из Москвы не смогли приземлиться в Ставрополе из-за тумана

Кирилл Николаев

Транспорт

Два самолета, следующих из Москвы в Ставрополь, из-за тумана совершили посадку в аэропорту Минеральных Вод. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили в аэропорте Ставрополя.

Отмечается, что вылет данных лайнеров обратно в Москву также был задержан.

Во вторник, 17 ноября, в Ставрополе наблюдается сильный туман. Из-за непогоды в городе увеличилось количество ДТП, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Летевший из Сургута в Москву лайнер совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске

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