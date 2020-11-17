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Более 1,4 тысячи поврежденных в ДТП машин эвакуировали в Москве с начала года
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более 1,4 тысячи поврежденных в ДТП машин эвакуировали в Москве с начала года

Кирилл Николаев

Транспорт

С начала 2020 года эвакуаторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) бесплатно эвакуировали более 1,4 тысячи поврежденных в ДТП машин. Об этом во вторник,17 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Среди пострадавших с начала года автомобилей насчитывается 331 грузовой и 1082 легковых.

Чаще всего помощь эвакуаторов АМПП требовалась на МКАД, Варшавском шоссе, Волгоградском проспекте, Калужском, Каширском и Киевском шоссе, Кутузовском и Ленинградском проспектах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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