Число поездок по «Стрелкам» для учащихся снизилось более чем в два раза

Фото: mostransavto.ru / Официальный сайт Мострансавто

За первый день ограничений поездок по транспортным картам в Мострансавто почти на 58 процентов сократилось количество трансакций по картам «Стрелка» для учащихся. Об этом во вторник,17 ноября, рассказали в пресс-службе Мострансавто.

Отмечается, что за минувшие сутки пассажиропоток Мострансавто уменьшился более чем на 21 процент по сравнению с понедельником, 9 ноября. Снижение количества пассажиров наблюдается и в сегменте льготных перевозок по социальным картам жителей Московской области. В минувший понедельник их было почти на 45 процентов меньше, чем неделей ранее, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

Так, студенты вузов и колледжей Москвы переходят на дистанционную форму обучения. Власти порекомендовали частным учебным учреждениям принять аналогичные меры. Транспортные карты учащихся, переведенных на удаленку, будут временно заблокированы. При этом школьникам и студентам города рекомендуется соблюдать домашний режим и ограничить число контактов.

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