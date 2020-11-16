Горячую линию по вопросам работы такси и каршеринга открыли в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

С 16 по 30 ноября жители столицы смогут получить консультацию по вопросам работы такси и каршеринга. Об этом сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

Специалисты горячей линии проконсультируют горожан по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и каршерингом. Все обращения будут приниматься по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей.

Ранее сообщалось, что московские компании такси и каршеринга выразили готовность подключиться к MaaS-сервису (Mobility-as-a-Service или «Мобильность как услуга»). Это платформа, с помощью которой можно спланировать и организовать поездку. В этом сервисе будут сочетаться разные виды городского транспорта с заранее определенной или динамической стоимостью. На одной платформе пассажиры смогут получить необходимую информацию о поездке и выбрать максимально удобный тариф.

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