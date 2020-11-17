«Большая загадка»: юрист объяснила, зачем Роскосмосу нужен товарный знак «Поехали!»

Фото: facebook.com/advokatverbitskaya

В Роскосмосе решили зарегистрировать товарный знак «Поехали!». Знаменитую фразу первого космонавта в мире Юрия Гагарина могут использовать для различных категорий продуктов.

Управляющий партнер адвокатского агентства «Вербицкая и партнеры», кандидат юридических наук Юлия Вербицкая в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» сообщила, что запатентовали не само слово, а определенный вид его написания.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Роскосмос регистрирует фразу Юрия Гагарина «Поехали!» как товарный знак

— Таким образом, те конкуренты Роскосмоса, которые захотят производить продукцию и писать на ней «Поехали!», будут обязаны заплатить ведомству Рогозина серьезный штраф, — заявила юрист.

По ее словам, другие имеют право использовать товарный знак, но если меняют шрифт.

— Для всех большая загадка, зачем Роскосмосу производить парфюмерию и массажные масла. Напомню, что у слова «поехали» собственности нет. Это часто употребляемое слово. Физическое лицо не может запатентовать товарный знак, это может сделать только индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, — отметила эксперт.

Юрист напомнила, что фамилия и символика не могут быть товарными знаками. Оспорить патентное право практически невозможно, суд не увидит нарушения прав. По мнению Вербицкой, Роскосмос может создать прецедент, после которого люди будут регистрировать товарный знак с популярными и общеупотребимыми фразами.

Первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич считает, что это было сделано для пиара Роскосмоса.

— Одна из версий, что это пиар. Найдутся те, кто скажет, что мы защищаем культовую фразу от тех, кто хочет использовать культовую фразу в своих целях. Я не выступаю тут как адвокат Роскосмоса, мне эта идея не нравится. Люди никак не страдают, они могут использовать эту фразу. Эта история во многом высосана из пальца, и тогда моя версия о пиаре верна. Включаются люди в дебаты, не обсуждают глубокие темы, авторы пиар-вброса молодцы. Все ушло в пиар, местами — низкопробный. Это может один раз проканать, два, три. Но строить на этом деятельность госкорпорации — это тревожно, — заявил Малькевич.

Он напомнил о пиар-ходе омского телеканала, представители которого сделали мем «Не пытайтесь покинуть Омск» с собакой на льдине. Этот мем стал очень популярным.

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