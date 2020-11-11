Дробыш предрек Рогозину судьбу автора-песенника

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У главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина есть большой потенциал, чтобы стать автором-песенником для артистов отечественной эстрады. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш.

По мнению собеседника издания, государственный деятель вполне способен создавать хиты.

— У Дмитрия Рогозина есть все шансы и таланты, чтобы быть прекрасным автором-песенником, собственно, как и у всех людей, — отметил Дробыш. — А вот у Дениса Майданова, который исполняет эти песни, создавать такие шедевры таланта нет.

Он также отметил, что активно изучает творчество главы Роскосмоса.

Напомним, ранее на официальном портале госкорпорации «Роскосмос» открыли раздел с песнями Дмитрия Рогозина. Любой пользователь, зайдя в раздел «Песни о космосе», сможет прослушать композиции в режиме онлайн. Также пользователям доступна возможность скачать аудиофайл и посмотреть видеоклипы на песни гендиректора корпорации, его супруги и других авторов. Среди них композиции «Над Землей летит корабль», «Не стреляй!», «Рвем небо мы в клочья». Последнюю исполнил певец Денис Майданов.

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