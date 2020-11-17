Восемь человек пострадали в результате наезда автомобиля под Калининградом

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Автомобиль въехал в толпу людей в Калининградской области. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Инцидент произошел в поселке Холмогоровка. Согласно данным правоохранителей, ранения получили восемь человек.

Ранее сообщалось о трех пострадавших.

— Местный житель, по предварительным данным, перепутал педали, въехал в группу людей. Совершил наезд на двух мужчин и на женщину. Женщина стало плохо с сердцем, мужчины травмированы, — отметили в МВД.

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Как уточняется, в настоящее время на место прибыли медики и полицейские. Они установят подробности и обстоятельства случившегося.

В Минздраве области добавили, что жизни и здоровью пострадавших ничто не угрожает. Мужчинам диагностировали переломы ног.

Водителю машины, предварительно, 79 лет. ДТП произошло в период слушаний по строительству железной дороги, которая должна пройти через жилую зону, передает РИА Новости.

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