Фото: «Вечерняя Москва»

Накануне Дня телевидения, который отмечается 21 ноября 2020 года, эксперты обсудят проблемы подготовки современных тележурналистов, сообщает ОТР.

Круглый стол на тему «Многорукие виртуозы: требования к журналистам нового поколения» пройдет в Институте кино и телевидения. Организаторы мероприятия: Институт кино и телевидения, Международная академия телевидения и радио (IATR), а также Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Планируется, что накруглом столе выступят: Млечин Леонид Михайлович, председатель Правления Международной академии телевидения и радио, директор Дирекции историко-публицистических программ Общественного телевидения России, Ерофеев Сергей Владимирович, исполнительный директор Международной академии телевидения и радио, декан факультета журналистики Института кино и телевидения (ГИТР), Вартанова Елена Леонидовна, декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, и многие другие специалисты в этой отросли.

Посмотреть трансляцию мероприятия можно с 12:00 18 ноября2020 года на официальном YouTube-канале ГИТРа и на сайте Общественного телевидения России.

Ранее журналист издания Vice Сэм Николс провел эксперимент и и попытался доказать смартфоны подслушивают своих владельцев. Об этом рассказало Nation News. Журналиств течение пяти дней произносил в присутствии своего смартфона слова, которые могли активировать механизм прослушки.

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