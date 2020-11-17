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Эксперты обсудят проблемы подготовки современных тележурналистов
Фото: «Вечерняя Москва»

Эксперты обсудят проблемы подготовки современных тележурналистов

Елена Плешивцева

Афиша

Накануне Дня телевидения, который отмечается 21 ноября 2020 года, эксперты обсудят проблемы подготовки современных тележурналистов, сообщает ОТР.

Круглый стол на тему «Многорукие виртуозы: требования к журналистам нового поколения» пройдет в Институте кино и телевидения. Организаторы мероприятия: Институт кино и телевидения, Международная академия телевидения и радио (IATR), а также Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Планируется, что накруглом столе выступят: Млечин Леонид Михайлович, председатель Правления Международной академии телевидения и радио, директор Дирекции историко-публицистических программ Общественного телевидения России, Ерофеев Сергей Владимирович, исполнительный директор Международной академии телевидения и радио, декан факультета журналистики Института кино и телевидения (ГИТР), Вартанова Елена Леонидовна, декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, и многие другие специалисты в этой отросли.

Посмотреть трансляцию мероприятия можно с 12:00 18 ноября2020 года на официальном YouTube-канале ГИТРа и на сайте Общественного телевидения России.

Ранее журналист издания Vice Сэм Николс провел эксперимент и и попытался доказать смартфоны подслушивают своих владельцев. Об этом рассказало Nation News. Журналиств течение пяти дней произносил в присутствии своего смартфона слова, которые могли активировать механизм прослушки.

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