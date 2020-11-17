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TikTok планирует запустить улучшенную версию родительского контроля
Фото: pixabay.com

TikTok планирует запустить улучшенную версию родительского контроля

Захар Чайченко

Технологии

Сервис для просмотра коротких видео TikTok запустит новые инструменты родительского контроля, которые обеспечат безопасность детей от нежелательного контента.

По словам разработчиков, расширенные функции родительского контроля позволят поддержать детей и подростков в их творческих способностях и защитить молодое поколение от запрещенных материалов, при этом не нарушая личных границ юных юзеров.

Разбирая каждую функцию в отдельности, TikTok добавит возможность улучшенного поиска, которая сократит обзор видеороликов, пользователей, хештегов или музыки по усмотрению родителей. Дети смогут наслаждаться контентом лишь одобренных подписчиков.

Помимо этого, родители смогут ограничить комментарии под видео от нежелательных подписчиков. По словам разработчиков, благодаря данной настройке ребенок будет защищен от внимания со стороны других пользователей.

Другим нововведением станет функция под названием «видимость аккаунта», предоставляющая взрослым возможность выбора, будет ли аккаунт ребенка публичным или частным.

В заключение, в компании отметили, что функция «Семейные настройки» не откроет родителям полного доступа к содержанию его личной переписки.

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