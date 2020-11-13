Власти США дали TikTok отсрочку до 27 ноября

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Власти Соединенных Штатов Америки предоставили TikTok отсрочку на 15 дней — до 27 ноября — до введения запрета на работу данного приложения. Об этом говорится в уведомлении для компании в судебной базе в пятницу, 13 ноября.

Ранее сообщалось, что Министерство торговли США пока не будет реализовывать фактический запрет на приложение TikTok, передает РИА Новости.

Напомним, ранее в американском министерстве торговли объявили о полной «ликвидации доступа» к разработанным в Китае приложениям у пользователей в Соединенных Штатах, поскольку Коммунистическая партия КНР продемонстрировала «возможности и мотивы использования» указанных приложений для того, чтобы угрожать национальной безопасности и другим сферам жизни США. Ожидалось, что использование TikTok в США запретят с 20 сентября.

Однако затем президент США Дональд Трамп заявил, что «благословил» компанию Oracle на приобретение американского сегмента TikTok. В сделке также сможет принять участие американский ретейлер Walmart.

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