Медицинский психолог объяснила, как справиться с нервным перееданием

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Победить привычку нервного переедания помогут занятия спортом и регулярное питание. Такое мнение выразила медицинский психолог, заведующая патопсихологической лабораторией Центра терапии расстройств пищевого поведения психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Анастасия Макарова.

Она пояснила, что такой тип нарушения пищевого поведения возникает из-за высокого темпа и жизни и снижения физической активности. Это, в свою очередь, провоцирует проблемы с нервной системой, с которыми отчасти помогает справиться еда.

— В таких случаях необходимо регулярно заниматься спортом, отказаться от диет в пользу регулярного питания: три основных приема пищи и три перекуса с интервалами между едой в 3–3,5 часа с обязательным включением в свой рацион еды для удовольствия, — отметила Макарова.

По словам специалиста, не стоит критиковать себя за постоянное желание съесть что-либо. Но подобный симптом может говорить о появлении заболевания, при котором необходима профессиональная медицинская помощь. В связи с этим психолог посоветовала обращаться к врачу, который установит причины переедания, назначит обследование и предложит лечение.

Кроме того, успокоиться и привести в порядок мысли поможет дневник самонаблюдения. Макарова рекомендовала отслеживать свое эмоциональное состояние и иногда устраивать себе полноценный отдых от размышлений о проблемах, передает агентство городских новостей «Москва».

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