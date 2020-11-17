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Лукашенко объяснил, что нужно для одновекторной политики Минска
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Лукашенко объяснил, что нужно для одновекторной политики Минска

Евгения Звощик

Внешняя политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что Минск критикуют за его многовекторную политику». По его словам, если «некие силы» в России считают, что республика должна проводить одновекторную политику, то следует предложить Белоруссии «нормальные условия».

Лукашенко также отметил, что белорусская сторона хотела бы знать, какие именно к ней имеются претензии в связи с ее многовекторностью.

— Мы ведь четко заявили о том, что наш ближайший союзник, родные нам страна и народ — это Россия и россияне, — пояснил глава государства.

Кроме того, он напомнил, что отношения Москвы и Минска сохранялись даже в те периоды, когда возникали споры экономического характера. При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия никогда не отворачивалась от России, передает БелТА.

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БелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссия
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