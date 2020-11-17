Лукашенко поручил убрать во дворах Минска «очаги», провоцирующие противостояние в обществе

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне протестов в стране заявил, что поручил на текущей неделе навести порядок в Минске, в том числе убрать во дворах «очаги», которые провоцируют противостояние в обществе. Об этом глава государства рассказал во вторник, 17 ноября.

По его словам, накануне он поручил председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву и спикеру верхней палаты парламента Наталье Кочановой разработать необходимый проект постановления и внести на сессию горсовета для принятия.

При этом Лукашенко подчеркнул, что порядок надо навести «без всякого варварства, чтобы не дать этим негодяям пописывать, что мы — варвары», передает БелТА.

В свою очередь глава милиции Минска Михаил Гриб предупредил оппозицию, что при наведении общественного порядка во дворах столицы Белоруссии «никто ни с кем церемониться не будет».

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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