Минск заявил о подготовке ответных мер на возможное расширение санкций ЕС

Фото: European Parliament / Pietro Naj-Oleari

Белоруссия подготавливает ответные меры на возможное расширение санкций со стороны Европейского Союза. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей во вторник, 17 ноября.

— Реакция будет действительно адекватной и очень чувствительной для наших европейских партнеров, — пояснил белорусский дипломат.

Кроме того, он отметил, что не Минск был инициатором, белорусская сторона всего лишь старалась «адекватно реагировать на те вызовы, с которыми столкнулась и сталкивается Беларусь», передает БелТА.

Напомним, 6 ноября ЕС ввел второй пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включающий президента республики Александра Лукашенко. Кроме белорусского лидера в санкционном списке оказался его старший сын Виктор Лукашенко и еще 13 человек. Лицам, включенным в список, будет запрещен въезд на территорию Евросоюза. Кроме того, в случае их наличия все имеющиеся в ЕС активы фигурантов списка будут заморожены.

13 ноября Евросоюз в заявлении в связи с гибелью участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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