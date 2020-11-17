Минск заявил о подготовке ответных мер на возможное расширение санкций ЕС
Белоруссия подготавливает ответные меры на возможное расширение санкций со стороны Европейского Союза. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей во вторник, 17 ноября.
— Реакция будет действительно адекватной и очень чувствительной для наших европейских партнеров, — пояснил белорусский дипломат.
Кроме того, он отметил, что не Минск был инициатором, белорусская сторона всего лишь старалась «адекватно реагировать на те вызовы, с которыми столкнулась и сталкивается Беларусь», передает БелТА.
Напомним, 6 ноября ЕС ввел второй пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включающий президента республики Александра Лукашенко. Кроме белорусского лидера в санкционном списке оказался его старший сын Виктор Лукашенко и еще 13 человек. Лицам, включенным в список, будет запрещен въезд на территорию Евросоюза. Кроме того, в случае их наличия все имеющиеся в ЕС активы фигурантов списка будут заморожены.
13 ноября Евросоюз в заявлении в связи с гибелью участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска.
Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.
Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.
16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.
Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.
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