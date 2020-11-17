Белоруссия приостанавливает диалог с Евросоюзом по правам человека
Белоруссия приостанавливает диалог с Евросоюзом по правам человека. Об этом сообщил глава МИД республики Владимир Макей во вторник, 17 ноября.
По его словам, Белоруссия не видит смысла в том, чтобы поддерживать диалог по правам человека с Евросоюзом.
Владимир Макей уточнил, что Белоруссия не отказывалась от обсуждения «чувствительных вопросов».
— Но сегодня мы видим, что эти вопросы абсолютно политизированы. Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог, — сказал глава МИД
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