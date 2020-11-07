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«Я всю жизнь под санкциями»: Лукашенко — о новых ограничениях Евросоюза
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

«Я всю жизнь под санкциями»: Лукашенко — о новых ограничениях Евросоюза

Евгения Звощик

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал введение в его отношении новых санкций в Европейском союзе. Свое мнение глава республики выразил в субботу, 7 ноября, во время посещения БелАЭС.

— Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями — жив-здоров, — заявил Лукашенко.

Он добавил, что «не парится по этому поводу», передает БелТА.

Ранее сообщалось, что Евросоюз официально ввел второй пакет индивидуальных санкций по Белоруссии. Кроме белорусского лидера в санкционном списке оказался его старший сын Виктор Лукашенко и еще 13 человек. Лицам, включенным в список, будет запрещен въезд на территорию ЕС. Также в случае их наличия все имеющиеся в ЕС активы фигурантов списка будут заморожены.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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