Росконтроль определил лучшую марку «Телячьей» колбасы

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Росконтроль проанализировал качество продукции производителей «Телячьей» колбасы. Результаты опубликованы на официальном сайте центра.

Как уточняется, специалисты исследовали колбасу торговых марок «Велком», «Клинский», «Мясницкий ряд», «Рублевский», «Мясной дом Бородина» и «Окраина».

Выяснилось, что в образцах «Рублевский» и «Мясной дом Бородина» превышены нормы по микробиологическим показателям, что нарушает требования безопасности. Превышение зафиксировали также в колбасе «Мясницкий ряд», однако оно не было таким существенным и могло объясняться неправильным хранением продукта в магазине.

Также в продуктах марок «Велком», «Рублевский», «Окраина», «Мясной дом Бородина» и «Мясницкий ряд» были обнаружены компоненты, которые указывались в составе, хотя, как подчеркнули эксперты, они не должны быть включены в перечень.

В результате в Росконтроле рекомендовали покупать только колбасу торговой марки «Клинский».

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