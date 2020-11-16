Ученые назвали неожиданный продукт, повышающий риск диабета на 60 процентов

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Исследователи выяснили, что регулярное употребление куриных яиц значительно повышает риск развития диабета второго типа. Об этом сообщает издание British Journal of Nutrition.

Ученые Китайского медицинского университета совместно с экспертами из Университета Южной Австралии и Катарского университета изучили информацию о диете 8545 человек с 1991 по 2009 годы.

Отмечается, что включение в рацион пациентов более 38 граммов яиц в день увеличивает риск диабета примерно на 25 процентов. У людей, которые употребляли свыше 50 граммов этого продукта в день, риск возрастал на 60 процентов. При этом среди женщин данный показатель был выше, чем среди мужчин.

Как утверждают исследователи, эти выводы позволили доказать, что риск диабета увеличивается прямо пропорционально росту потребления яиц. В дальнейшем необходимо выявить точный механизм воздействия продукта на организм человека.

Ранее столичный диетолог назвала опасный для диабетиков напиток. Она пояснила, что отжим сока из фруктов приводит к потере пищевых волокон, что провоцирует повышение всасывания сахаров.

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