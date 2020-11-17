Минометную мину времен Великой Отечественной войны обезвредили в Дмитрове

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В городском округе Дмитров обезвредили 82-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом во вторник,17 ноября, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.

Отмечается, что местные жители обнаружили мину в поселке Озерское. Они вызвали взрывотехников.

Снаряд был на удалении от населенных пунктов. Именно поэтому специалисты провели обезвреживание мины на месте, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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