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Ежемесячно в Подмосковье находят около 120 взрывоопасных снарядов времен ВОВ
Фото: «Вечерняя Москва»

Ежемесячно в Подмосковье находят около 120 взрывоопасных снарядов времен ВОВ

Оксана Васильева

Общество

Руководитель рузского поискового отряда «Надежда» Эдуард Байдаков рассказал, что на территории Московской области до сих пор находят боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Ежемесячно взрывотехники обезвреживают около 120 снарядов, сообщает «Радио 1».

— Мы как поисковики часто находим взрывоопасные предметы. Тогда мы выставляем GPS-координаты, ставим туда какое-нибудь обозначение — ленту или тряпку к кусту привяжем, сообщаем в Единую диспетчерскую службу или в полицию. Полиция приезжает, вызывают взрывников, и те или взрывают на месте, или увозят на полигон и взрывают там, — рассказал Байдаков.

Он отметил, что у многих снарядов взрыватели сделаны из нержавеющей стали, поэтому они так долго хранятся. У тротила достаточно долгий срок хранения, поэтому важно найти все боеприпасы и обезвредить их.

Ранее сайт argumenti.ru писал, что специалисты центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС РФ обезвредили свыше ста боеприпасов времен Великой Отечественной войны найденных на юго-востоке Москвы.

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Подмосковьеобнаружение боеприпасовснаряды времен ВОВ
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