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Новая медтехника для исследования сердца поступила в больницы Подмосковья
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новая медтехника для исследования сердца поступила в больницы Подмосковья

Вероника Кузьминова

Здоровье

Новое медицинское оборудование для диагностики сердечных заболеваний пришло в 32 подмосковные больницы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона в среду, 21 октября.

В числе учреждений, которые получили аппараты, — больницы Наро-Фоминска, Одинцова и Щелкова.

— Качественная диагностика лежит в основе постановки диагноза и назначения лечения. Поступившее медицинское оборудование позволит сделать диагностику сердечно-сосудистых заболеваний более доступной, — приводятся слова главы Минздрава региона Светланы Стригунковой на сайте министерства.

В больницы поставили 58 аппаратов для проведения ЭКГ с нагрузкой и электрокардиографы, некоторые из них портативные. Их уже ввели в работу.

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Подмосковьемедицинское оборудованиебольницы
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