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Самолет Махачкала — Москва совершил вынужденную посадку в Астрахани
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Самолет Махачкала — Москва совершил вынужденную посадку в Астрахани

Кирилл Николаев

Происшествия

Пассажирский самолет, выполнявший рейс № 560 из Махачкалы в Москву, совершил вынужденную посадку в Астрахани. Об этом во вторник,17 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России по Астраханской области.

Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме в 17:38 по московскому времени. Сведений о пострадавших нет.

В МЧС не рассказали о причинах вынужденной посадки, сообщает РЕН ТВ.

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